Zweimal Brandstiftung im Untied-Areal

Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstag in Jettingen-Scheppach wegen kleiner Brände ausrücken. Gegen die Verursacher läuft nun ein Verfahren.

In Jettingen-Scheppach ist es zwei Fällen von Brandstiftung gekommen. Wegen des ersten Brandes wurde am Dienstagmittag kurz vor 12 Uhr die Feuerwehr nach Jettingen zum sogenannten Untied-Areal gerufen. Zeugen stellten eine massive Rauchentwicklung fest, weshalb die Feuerwehren Jettingen, Scheppach und Burgau alarmiert wurden. Die eintreffenden Kräfte konnten laut Polizeibericht eine brennende Gitterbox im Freien feststellen und schnell ablöschen. Außer dem Abfall als Inhalt der Gitterbox und die Box selbst wurde nichts in Mitleidenschaft gezogen. Auch Personen wurden keine verletzt, sodass die zusätzlich alarmierte Besatzung eines Rettungswagens nicht agieren musste.

Nachdem die Hilfskräfte sowie die Streifen der Polizeiinspektion Burgau wieder abgerückt waren, bekam die integrierte Leitstelle die nochmalige Meldung eines Brandes an derselben Örtlichkeit. Wieder rückten die Feuerwehren Jettingen, Scheppach und Burgau, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizei Burgau aus. Dieses Mal wurde in einer Halle nach Angaben der Polizei offenbar Diesel verschüttet und versucht anzuzünden. Es brannte jedoch lediglich ein Türstock an. Dieser Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Bei der Ausforschung der Brandursache konnten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau zwei Personen ermitteln, die in der vorangegangenen Nacht auf dem weitläufigen Gelände genächtigt hatten.

Zeugen konnten die Täter identifizieren

Bei der Befragung verwickelten sich die 17-Jährige und der 20-Jährige in Widersprüche, sodass beide vorläufig festgenommen und zur Klärung des Sachverhaltes zur Polizeiinspektion gebracht wurden. Schließlich meldeten sich zwei Zeugen bei den Beamten, als diese noch auf dem Areal waren, die eindeutig die Täterschaft der Minderjährigen und ihres heranwachsenden Begleiters belegen konnten. Nach der Erstellung der Strafanzeige gegen die beiden Täter wurden diese nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Die Feuerwehr Jettingen band die Dieselreste in der Halle. Ob an den leerstehenden Hallen ein Schaden entstand, wird derzeit noch ermittelt. (AZ)