Zweimal brennen in Jettingen-Scheppach Papiercontainer

Wie es passieren konnte, dass der Papiercontainer auf dem ehemaligen Volksfestplatz in Jettingen brannte, kann die Polizei noch nicht sagen.

Gleich zweimal hat die Feuerwehr am vergangenen Sonntag auf dem Volksfestplatz in Jettingen-Scheppach löschen müssen. Wie die Polizei mitteilt, ging am Sonntag gegen 17.45 Uhr eine Meldung ein, dass ein Papiercontainer am ehemaligen Volksfestplatz in der Wettenhauser Straße in Jettingen brennt.

Jettingen-Scheppach: Die Brandursache ist noch nicht geklärt

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Kurz nach Mitternacht kam es zu einem Brand des danebenstehenden Containers, in dem sich noch ein Glutnest des vorherigen Brandes befand. Die Feuerwehr Jettingen musste erneut alarmiert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angeben der Polizei auf rund 600 Euro. Die Brandursache ist den Beamtinnen und Beamten noch nicht bekannt. (AZ)