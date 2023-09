160 Motorradfahrer erweisen ihren Freunden die letzte Ehre

Plus Ein 19-Jähriger hat nach zwei tödlichen Verkehrsunfällen eine Gedenkfahrt durch den Landkreis Günzburg organisiert. Warum er das getan hat. Und was die Polizei dazu sagt.

Paul Franz ist 19 Jahre alt. Er ist Kfz-Mechatroniker im ersten Lehrjahr. Es wäre so schön gewesen, wenn ihm das, was er innerhalb kürzester Zeit mit wenigen Kumpels auf die Beine gestellt hat, erspart geblieben wäre. Aber er hat es "durchgezogen", wie er selbst sagt. Denn der Motorrad-Corso, der 160 Biker von Krumbach nach Schnuttenbach und dann wieder zurück nach Thannhausen führte, ist dem jungen Mann zu verdanken, der damit seinen Freund und eine weitere Bekannte ehrt und ihnen gedenkt.

Ja, Schnuttenbach. Da war was. Ein Motorradfahrer, gerade mal 18 Jahre alt, ist in der vorvergangenen Woche auf der Straße zwischen Mindelaltheim und dem Offinger Ortsteil während eines Überholvorgangs mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen kollidiert. Einige Stunden zuvor hatte bereits eine 17 Jahre junge Motorradfahrerin ihr Leben bei einem Verkehrsunfall nahe Jettingen verloren: Zwei Tragödien, die die Menschen erschüttert haben.