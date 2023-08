Smartphone wird in Jettingen aus einem Auto gestohlen

Als die Frau vom Einkaufen zurückkehrt, liegt das i--Phone nicht mehr im Auto. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall auf dem Parkplatz eines Jettinger Verbrauchermarkts.

Eine 39-Jährige stellte am Dienstag gegen 8.45 Uhr ihren grauen Seat Alhambra vor einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Jettingen ab, um Einkäufe zu erledigen. Nach ihrer Rückkehr zum Auto etwa 20 Minuten später stellte die Frau fest, dass ihr schwarzes i-Phone nicht mehr im Auto lag. Ein bislang unbekannter Täter entwendete während der Abwesenheit der Frau das Mobiltelefon. Ob das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt versperrt war, kann die 39-Jährige nicht mehr mit Sicherheit sagen. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau ermittelt nun und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)