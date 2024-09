Streit in neuer Diskothek in Jettingen endet im Krankenhaus

Bei der Neueröffnung der Diskothek HeiDis Club in Jettingen-Scheppach gerieten in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 04.30 Uhr ein 23-Jähriger und ein 20-jähriger Mann in der Disco in einen Streit. Wie die Polizei aus Burgau mitteilt, schlug im Verlauf des Streites der 23-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust gegen die Stirn. Dieser wurde laut Polizeiangaben im Gesicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)