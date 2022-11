Unbekannte brechen in Pferdeställe in Jettingen ein

Die Einbruch- und Diebstahlserie in Jettingen geht weiter: Erneut wurde in einen Schrebergarten eingebrochen. Außerdem gibt es zwei neue Taten in Pferdeställen.

In der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag sind bisher unbekannte Täter in zwei Pferdeställe in Jettingen eingebrochen. Beim Einbruch in einen Pferdestall in der Brandstraße wurden ein Pferdegeschirr und ein voller Benzinkanister entwendet. Wie die Polizei weiter berichtet, wurden beim zweiten Einbruch in eine Pferderanch in der Oberen Maierhofstraße mehrere Spinde aufgehebelt. Hier wurde nichts gestohlen, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70 Euro.

Schon wieder in einen Schrebergarten eingebrochen

Im Zeitraum zwischen dem 11. November und dem 18. November wurde außerdem erneut in einen Schrebergarten an der Krautgartenstraße eingebrochen. Der erste Einbruch fand am 5. November statt. Beim zweiten Einbruch wurden ein Aufsitzrasenmäher der Marke „Dolmar“ und zwei Aluauffahrrampen entwendet. Der Geschädigte hat im vergangenen Fall eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. (AZ)