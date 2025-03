Unfall auf A8: Lkw fährt in stehenden Kleintransporter

Am Samstag war gegen 3.40 Uhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer auf der A8 auf Höhe Jettingen-Scheppach in Richtung München unterwegs und hat einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Kleintransporter bemerkt. Laut Polizeibericht konnte er aber nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei erlitt der Fahrer des Kleintransporters leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Warum der Kleintransporter auf der Fahrbahn stand, ist noch unklar. Der rechte und mittlere Fahrstreifen waren für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)

