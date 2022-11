Jettingen

Verursacher von 3000-Euro-Schaden an einem Mercedes gesucht

Am Wochenende ist ein Auto in der Krankenhausstraße in Jettingen angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Zu einem Zeitpunkt zwischen vergangenen Samstagabend und Sonntagnachmittag ist ein schwarzer Mercedes, der laut Polizeibericht ordnungsgemäß in der Krankenhausstraße in Jettingen abgestellt worden war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher oder -verursacherin fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise sollen unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)

