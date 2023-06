VfR Jettingen feiert 100-Jähriges: Drittgrößter Verein im Kreis Günzburg

Am Wochenende wird das 100-jährige Jubiläum des VfR Jettingen gefeiert. Am Samstagabend gibt es einen Festakt, am 1. Juli steigt die große Party.

Was vor 100 Jahren von einer Handvoll Fußball-Begeisterter um den ersten Vorsitzenden Karl Goßner in einer revolutionären Stunde im Gasthaus "Bayerischer Löwe" in Jettingen gegründet wurde, ist heute der größte Verein der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach und der drittgrößte im Landkreis Günzburg. Der Verein könne daher mit großem Stolz auf 100 Jahre VfR Jettingen zurückblicken.

Diese 100 Jahre sind geprägt von großen sportlichen Erfolgen, bitteren Niederlagen mit Auf- und Abstiegen, von Talent, Ehrgeiz und hartem Training. Es sind aber auch 100 Jahre Mitgestaltung des Gemeindelebens durch unzählige sportliche und gesellschaftliche Veranstaltungen und 100 Jahre Einsatz für die Jugend, sagt der VfR-Vorsitzende Karsten Hahn.

Auch in schweren Zeiten habe der Verein immer festen Boden unter den Füßen behalten. Gerade die Zeit nach dem Krieg war für die Sportvereine in Deutschland sehr schwierig. Aber auch in dieser Zeit fanden sich in Jettingen wieder Sportler, die nicht warteten, bis andere etwas tun, sondern die Sache selbst in die Hand nahmen. So konnte nach dem Krieg schon bald wieder Sport unter dem Dach des VfR betrieben werden, so Hahn. In den vielen Jahrzehnten haben sich die Vereinsstruktur und der Fußball ständig verändert – Verein und Sportart haben sich zeitlichen Gegebenheiten angepasst. Die Verantwortlichen haben jedoch immer die gleichen Ziele verfolgt. Sportliche Erfolge verbunden mit Teamgeist, Kameradschaft und Toleranz.

Von der Wiese zum stattlichen Sportgelände in Jettingen

Dass der VfR so lange besteht und inzwischen über ein stattliches Sportgelände verfügt, verdankt er Frauen und Männern, die sich immer wieder für den Verein eingesetzt haben, sagt der Vorsitzende. Es fanden sich immer Sportbegeisterte und Arbeitswillige, die auch Verantwortung übernommen haben und ihre Freizeit ganz in den Dienst der Gemeinschaft stellten. Als Beispiel nennt er die Jahre 2004/05, in denen mit einer beispielhaften Gemeinschaftsleistung das neue Vereinsheim, die drei Rasenfelder, ein Bolzplatz und zwei Beachplätze erbaut wurden.

In den darauffolgenden Jahren wurde die Anlage von gleich gesinnten immer wieder erweitert und modernisiert. Es wurden ein Anbau samt Garage errichtet, eine Tribüne erstellt, ein Flutlicht für das Kleinfeld installiert, ein Minispielfeld für die Bambinis geschaffen und in jüngster Vergangenheit das Flutlicht auf LED umgestellt und hoffentlich in naher Zukunft mit einem vierten Spielfeld erweitert, um dem wachsenden Ansturm im Jugendbereich gerecht zu werden. Viele dieser beteiligten Menschen waren und sind bis heute ehrenamtlich für den Verein tätig, ob als Helfer, Trainer oder als Funktionär in den diversen Abteilungen.

Der VfR Jettingen gehört zu den größten Vereinen im Kreis Günzburg

Heute bietet der VfR, mit seinen über 1200 Mitgliedern der größte Verein in der Gemeinde Jettingen, viele Möglichkeiten der sportlichen Betätigung. So ist aus dem ehemals reinen Fußballverein eine für Jung und Alt offene Sportgemeinschaft geworden, erläutert Hahn. Der Verein sei mit seinen inzwischen sechs Abteilungen (Fußball, Turnen, Volleyball, Tischtennis, Leichtathletik und Cheerleading) ein unverzichtbarer Bestandteil der Gemeinde Jettingen. Durch ihre vielfältigen Angebote im sportlichen, sozialen und kulturellen Bereich beleben und bereichern sie unsere Marktgemeinschaft, sind Ansprechpartner und auch ein sicherer Hort für unsere Kinder und Jugendlichen. "Wenn über 450 Kinder und Jugendliche im Jubiläumsjahr unser Angebot nutzen, ist dies der beste Beweis", sagt Hahn. Der heutige Zeitgeist stelle den Verein und die Verantwortlichen vor neue Herausforderungen. Die Aufgabe der modernen Vereinsführung sei, so Hahn, den Verein gesichert in das zweite Jahrhundert seines Bestehens zu führen, ihn auf wirtschaftlich gesunde Beine zu stellen und trotzdem den bestmöglichen sportlichen und gesellschaftlichen Erfolg anzustreben.

Der VfR Jettingen begeht am Samstag, 24. Juni, ab 18 Uhr einen großen Festakt zum 100-jährigen Jubiläum in der Turn- und Festhalle in Jettingen. Am 1. Juli wird ein guter-Laune-Tag mit Beach-Party organisiert. Bis zum Ende des Jahres sind im Jubiläumsjahr weitere Jubiläumsspiele, Familienturntage und Turniere geplant. (AZ)