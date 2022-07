Jettingen

Wie der VfR Jettingen in der Bezirksliga bestehen will

Drei, die den Bezirksliga-Fußball beim VfR Jettingen in die richtigen Bahnen lenken sollen: (von links) Co-Trainerin Melanie Kling, Kapitän Justus Riederle und Trainer Konrad Nöbauer.

Plus Der Kader des Bezirksliga-Aufsteigers überzeugt durch seine Quantität. Mit den Neuzugängen hat man sich auch qualitativ verbessert. Welche Herausforderungen der neue Coach Nöbauer angeht.

Von Till Hofmann

Wenn das nur immer so wäre: Da wird am Freitagabend trainiert, wie man über das Spiel auf den Flügeln zum Torerfolg kommt – und keine 24 Stunden später klappt es genau auf diese Weise beim 4:1-Testspielerfolg gegen den TSV Langenau. Zwei der vier Treffer des VfR Jettingen hatten ihren Ursprung im schnellen Flügelspiel. Nach zwei Unentschieden (3:3 beim SV Kicklingen und 1:1 beim TSV Buch) ist das der erste Erfolg in der kurzen Testserie vor der anstehenden Saison.

