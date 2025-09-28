Tag der Ausbildung: Die wichtigsten Informationen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Die Regionalmarketing Günzburg veranstaltet in diesem Jahr zum bereits vierten Mal den „Tag der Ausbildung“ im Landkreis Günzburg. Dieser findet am unterrichtsfreien Buß- und Bettag, Mittwoch, 19. November, statt. Auf Bus-Touren durch den Landkreis können dabei wieder Schülerinnen und Schüler verschiedene Ausbildungsbetriebe und -einrichtungen kennenlernen. Wir beantworten kurz vor dem Anmeldestart am 30. September die wichtigsten Fragen zu dem Aktionstag.

Welche Unternehmen sind am Tag der Ausbildung dabei?

Insgesamt 81 Ausbildungsbetriebe und -einrichtungen präsentieren sich am 19. November praxisnah und interaktiv den Schülerinnen und Schülern, die auf insgesamt 31 (Bus-)Touren zu ihnen kommen. Jede Tour führt zu 3-4 Ausbildungsbetrieben. Insgesamt werden 110 Ausbildungsberufe sowie 25 duale Studiengänge vorgestellt. Alle Betriebe sowie die kompletten Touren und weiteren Informationen sind im Flyer zum „Tag der Ausbildung“ und auf www.TagderAusbildung.com zu finden.

Welche Ausbildungsberufe sind aktuell im Landkreis Günzburg besonders gefragt?

Norbert Gehring, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, spricht von 930 Ausbildungsstellen, die in diesem Jahr gemeldet wurden. Dem standen 700 Bewerber gegenüber. Die aktuell beliebtesten Berufe sind Kfz-Mechatroniker, der Bürobereich und medizinische Fachangestellte.

Welche besonderen Touren gibt es dieses Jahr?

Neben der klassischen Ausbildung geht es am „Tag der Ausbildung“ am 19. November auch um die Möglichkeiten des dualen Studiums. Vier Sondertouren innerhalb der insgesamt 31 angebotenen Touren führen zu Betrieben, die duale Studienmöglichkeiten anbieten. Außerdem kann man auf sieben der 31 Touren, die schwerpunktmäßig zu Handwerksbetrieben führen, zusätzlich zum Zertifikat „Tag der Ausbildung“ das Zertifikat „Tag des Handwerks“ erwerben – eine Kooperation mit der Handwerkskammer für Schwaben.

Wer kann teilnehmen und wo kann man sich anmelden?

Beim „Tag der Ausbildung“ am 19. November, dem unterrichtsfreien Buß- und Bettag, können Schülerinnen und Schüler im Landkreis Günzburg ab der 8. Klasse teilnehmen. Die Anmeldung auf www.eveeno.com/tagderausbildung25 ist ab 30. September, 16.00 Uhr online möglich sowie parallel an diesem Spätnachmittag auch auf dem Berufsinfotag in der Fachklinik Ichenhausen. Anmeldeschluss ist der 25. Oktober. Der Anmeldelink sowie der Link zur Einverständniserklärung durch die Erziehungsberechtigten, Übersichten der Berufe und Studiengänge, die Liste der Betriebe sowie Informationen zum Fahrservice sind zu finden auf www.TagderAusbildung.com (AZ)