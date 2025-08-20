Ja, is denn scho wieder Weihnachten? An der Krippenbroschüre wird schon gearbeitet

Wer will jetzt im August schon an Weihnachtskrippen, -märkte und Adventsveranstaltungen denken? Das Tourismus-Team bei der Regionalmarketing Günzburg GbR (RMG) macht das. Denn dort steht in den nächsten Wochen bereits die Erstellung der Krippenbroschüre 2025/2026 an. Entsprechende Einträge können Interessierte daher ab sofort und bis spätestens 10. Oktober 2025 melden.

Noch mag man an Lebkuchen, Glühwein, Krippen und Weihnachtsmusik noch gar nicht denken, sondern den wunderbaren Sommer auf den attraktiven Rad- und Wanderwegen, an unseren Seen und Flüssen oder bei anderen tollen Freizeitangeboten im und ums Legoland und viele weitere Highlights der Region genießen. Doch die Zeit bis Herbst und damit zur Bewerbung des „Schwäbischen Krippenparadies“ bei interessierten Vereinen, Gruppen, Familien und Einzelbesuchern ist nicht mehr so weit. Die RMG sammelt daher bereits jetzt unterschiedlichste vorweihnachtliche Termine und Besichtigungsangebote von Privatkrippen, Kirchenkrippen und Krippenausstellungen.

Anmeldung für Weihnachtskrippen und Veranstaltungen im Schwäbischen Krippenparadies

Krippenbesitzer/-schnitzer, Kirchengemeinden, Museen, Veranstalter von Adventsveranstaltungen, Weihnachtmärkten, Adventskonzerten, vorweihnachtlichen Kursen und mehr können ab sofort und bis 10. Oktober ihre Termine und Angebote melden. Die entsprechenden Formulare sind auf www.familien-und-kinderregion.de/krippen zu finden. Wer in den vergangenen Jahren bereits mit einem Eintrag dabei war, erhält seinen „Korrekturbogen“ automatisch Mitte September.

Im Zuge zunehmender landkreisübergreifender Zusammenarbeit im Tourismus haben auch Anbieter aus den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Veranstaltungsangebote zu melden. Diese werden ebenfalls ab dem Spätherbst auf www.familien-und-kinderregion.de/krippen präsentiert und in die gedruckte Krippenbroschüre aufgenommen. Der Eintrag ist für alle Anbieter kostenfrei.

Icon Galerie 134 Bilder Die Region macht ihrem Titel als "Schwäbisches Krippenparadies" alle Ehre mit den Krippen, die unsere Leserinnen und Leser eingesandt haben.

Und wer jetzt richtig Lust aufs Krippenschauen im August bekommen hat, der kann in unsere Bildergalerie reinschauen: Wir haben zum Jahreswechsel die schönsten Krippenbilder unserer Leserinnen und Leser gesammelt. (AZ)