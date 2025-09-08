Icon Menü
Jetzt für die kreativsten Schultüten aus dem Landkreis Günzburg abstimmen!

Landkreis Günzburg

Jetzt abstimmen für die schönsten Schultüten aus dem Landkreis Günzburg

Es wurde gebastelt, genäht, gesammelt und geklebt, bis diese kreativen Werke entstanden sind. Für die schönsten Einsendungen gibt es Überraschungen zu gewinnen.
    Der Schulanfang steht bevor und dazu gehört natürlich die Schultüte. Viele Bald-Erstklässler aus der Region haben fleißig selbst gebastelt.
    Der Schulanfang steht bevor und dazu gehört natürlich die Schultüte. Viele Bald-Erstklässler aus der Region haben fleißig selbst gebastelt. Foto: Sebastian Willnowd, dpa (Symbolbild)

    Egal ob die Muscheln aus dem Italienurlaub, die eine neue Verwendung gefunden haben, oder die Tüte aus Stoff, die später als Kissen umfunktioniert werden kann: Die Rückmeldungen und Einsendungen auf unseren Schultüten-Aufruf lassen einen wirklich staunen. In mühsamer Handarbeit und mit viel Geduld haben die baldigen Schulanfängerinnen und -anfänger zusammen mit den Mamas und Papas (oder auch Omas und Tanten) genäht, ausgeschnitten, gemalt, gefaltet und geklebt. Fertige Bastelsets gibt es in unserer Galerie kaum zu sehen, dafür kreative Werke, die vielleicht den ein oder anderen, der nächstes Jahr den Schulbeginn vor sich hat, inspirieren.

    Erstklässler sind mit ihren Schultüten auf dem Weg zur Einschulung in die 1. Klasse einer Schule. Foto: Thomas Warnack/Archiv
    Icon Galerie
    12 Bilder
    Es wurde gebastelt, genäht, gesammelt und geklebt. Stolz präsentieren Erstklässler aus der Region ihre kreativen Schultüten. Welche gefällt euch am besten?

    Ab sofort können unsere Leserinnen und Leser (gerne natürlich zusammen mit ihren Kindern) bis zum 15. September, 12 Uhr, online darüber abstimmen, welche Schultüte ihnen am besten gefällt. Die drei Gewinner-Schultüten werden am ersten Schultag, dem 16. September, bekannt gegeben und erhalten Überraschungsgeschenke. Natürlich können die kreativen Werke dann auch in der Zeitung bestaunt werden. Viel Freude beim Mitmachen! (sohu)

