Jetzt abstimmen für die schönsten Schultüten aus dem Landkreis Günzburg

Egal ob die Muscheln aus dem Italienurlaub, die eine neue Verwendung gefunden haben, oder die Tüte aus Stoff, die später als Kissen umfunktioniert werden kann: Die Rückmeldungen und Einsendungen auf unseren Schultüten-Aufruf lassen einen wirklich staunen. In mühsamer Handarbeit und mit viel Geduld haben die baldigen Schulanfängerinnen und -anfänger zusammen mit den Mamas und Papas (oder auch Omas und Tanten) genäht, ausgeschnitten, gemalt, gefaltet und geklebt. Fertige Bastelsets gibt es in unserer Galerie kaum zu sehen, dafür kreative Werke, die vielleicht den ein oder anderen, der nächstes Jahr den Schulbeginn vor sich hat, inspirieren.

Icon Galerie 12 Bilder Es wurde gebastelt, genäht, gesammelt und geklebt. Stolz präsentieren Erstklässler aus der Region ihre kreativen Schultüten. Welche gefällt euch am besten?

Ab sofort können unsere Leserinnen und Leser (gerne natürlich zusammen mit ihren Kindern) bis zum 15. September, 12 Uhr, online darüber abstimmen, welche Schultüte ihnen am besten gefällt. Die drei Gewinner-Schultüten werden am ersten Schultag, dem 16. September, bekannt gegeben und erhalten Überraschungsgeschenke. Natürlich können die kreativen Werke dann auch in der Zeitung bestaunt werden. Viel Freude beim Mitmachen! (sohu)