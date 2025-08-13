Radelspaß-Planer ist jetzt erhältlich

Die Planung des Radelspaß-Wochenendes kann beginnen. Der kostenlose Planer für den Donautal-Radelspaß 2025 am 13. und 14. September liegt ab sofort bei zahlreichen Banken, Rathäusern, Radgeschäften, Biergärten und Gastwirtschaften in den Landkreisen Dillingen, Günzburg, Heidenheim, Neu-Ulm und Donau-Ries aus. Rund 20.000 Flyer werden nach Angaben der Regionalmarketing Günzburg Ende August und Anfang September über ausgewählte amtliche Mitteilungsblätter direkt an die Haushalte verteilt. Der Aktionsflyer kann außerdem kostenlos unter der Telefonnummer 07325/9510100 oder per E-Mail an info@donautal-aktiv.de bestellt werden.

Einen Überblick über die drei ausgeschilderten Strecken (13 Kilometer, 33 Kilometer und 50 Kilometer) bietet der Flyer mit Karte inkl. Höhenprofilen. In vielen Gemeinden entlang der Touren ist etwas geboten. Insgesamt 34 abwechslungsreiche Angebote, von leckeren regionalen Spezialitäten über Action mit Bogenschießen, Blasrohrschießen und Bootfahrt auf der Egau bis hin zu Entspannung mit Yoga und Wellness-Fußmassagen, warten auf kleine und große Radfans. Bei dieser großen Auswahl empfiehlt das Team von Donautal-Aktiv sich vorab den Radelspaß-Planer zu besorgen.

Damit ausgestattet, können dann gezielt die persönlichen Favoriten ausgewählt werden. Zudem finden sich im Radelspaß-Planer nicht nur wichtige Hinweise zur Veranstaltung, sondern auch ein Vorgeschmack, was Radfans auf der Warm-Up Party und der Zentralveranstaltung in Wittislingen erwartet. An beiden Veranstaltungstagen findet dort eine große Typisierungsaktion für die DKMS statt. (AZ)