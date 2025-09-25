Icon Menü
Joe Gleixner verabschiedet sich: Was bedeutet das für seine Big Band?

Landkreis Günzburg

„Wollte nie als alter Typ auf der Bühne stehen“: Joe Gleixner gibt den Taktstock weiter

Die Big Band war 20 Jahre lang untrennbar mit dem Namen Joe Gleixner verbunden. Warum er sich jetzt von der Bühne verabschiedet. Und wie es mit dem Ensemble weitergeht.
Von Rebekka Jakob
    Joe Gleixner zieht sich nach über 20 Jahren zurück und übergibt die Big Band an Christian Link.
    Joe Gleixner zieht sich nach über 20 Jahren zurück und übergibt die Big Band an Christian Link. Foto: Rebekka Jakob

    Man konnte es fühlen, als Joe Gleixner und seine Big Band dieses Jahr im Günzburger Forum ihr Jubiläum feierten: Bei aller Begeisterung über 20 und teilweise noch mehr miteinander musizierte Jahre und einem glanzvollen Konzertprogramm war auch ein klein wenig Wehmut herauszuhören. Die Gerüchteküche brodelte seitdem kräftig: Plant der langjährige Bandleader etwa wirklich aufzuhören? Und was wird dann aus seiner Big Band, die er über die Jahre zu einer bekannten Größe in der Region formiert hat? Jetzt ist raus, was viele ahnten und seine Musikerinnen und Musiker schon seit Monaten wissen: Ab dem 1. Oktober ist die Joe Gleixner Big Band Geschichte. Und es beginnt etwas Neues.

