„Wollte nie als alter Typ auf der Bühne stehen“: Joe Gleixner gibt den Taktstock weiter

Man konnte es fühlen, als Joe Gleixner und seine Big Band dieses Jahr im Günzburger Forum ihr Jubiläum feierten: Bei aller Begeisterung über 20 und teilweise noch mehr miteinander musizierte Jahre und einem glanzvollen Konzertprogramm war auch ein klein wenig Wehmut herauszuhören. Die Gerüchteküche brodelte seitdem kräftig: Plant der langjährige Bandleader etwa wirklich aufzuhören? Und was wird dann aus seiner Big Band, die er über die Jahre zu einer bekannten Größe in der Region formiert hat? Jetzt ist raus, was viele ahnten und seine Musikerinnen und Musiker schon seit Monaten wissen: Ab dem 1. Oktober ist die Joe Gleixner Big Band Geschichte. Und es beginnt etwas Neues.
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden