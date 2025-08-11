Jugendhaus-Container müssten entkernt werden – Gebäude 114 als neuer Treffpunkt?

Das, was die Stadt Leipheim vom Zustand des geschlossenen Jugendhauses „Boxxx“ berichtet, klingt nicht gerade appetitlich: Im Frühjahr musste ein Fachmann in den Containern auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände wiederholt gegen Ungeziefer, vor allem Mäuse, vorgehen. Er legte entsprechende Köder aus, zumindest die Mäuse waren dann verschwunden. Jetzt aber das nächste Problem: Als Sicherheitsmaßnahme, so steht es in den Unterlagen der jüngsten Stadtratssitzung, sei nun eine Komplett-Entkernung der Container notwendig. Unter anderem müssten die Wände vollständig geöffnet werden, der Aufwand wäre groß.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jugendhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis