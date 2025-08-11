Icon Menü
Jugendhaus-Container in Leipheim kaputt – Gebäude 114 als neuer Treffpunkt?

Leipheim

Jugendhaus-Container müssten entkernt werden – Gebäude 114 als neuer Treffpunkt?

Weil das Risiko einer Infektion mit dem Hantavirus besteht, erwägen Diakonie und Stadt Leipheim einen Umzug des Jugendhauses „Boxxx“. Woher aber das Geld nehmen?
Von Philipp Nazareth
    Das Jugendhaus "Boxxx" ist in Containern untergebracht, aber seit Längerem geschlossen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    Das, was die Stadt Leipheim vom Zustand des geschlossenen Jugendhauses „Boxxx“ berichtet, klingt nicht gerade appetitlich: Im Frühjahr musste ein Fachmann in den Containern auf dem ehemaligen Fliegerhorst-Gelände wiederholt gegen Ungeziefer, vor allem Mäuse, vorgehen. Er legte entsprechende Köder aus, zumindest die Mäuse waren dann verschwunden. Jetzt aber das nächste Problem: Als Sicherheitsmaßnahme, so steht es in den Unterlagen der jüngsten Stadtratssitzung, sei nun eine Komplett-Entkernung der Container notwendig. Unter anderem müssten die Wände vollständig geöffnet werden, der Aufwand wäre groß.

