Zwei Jugendliche setzen Kleidercontainer mit Feuerwerkskörpern in Brand

Am Sonntagmittag ist die Feuerwehr Gundremmingen um 12.10 Uhr zu einem brennenden Kleidercontainer ausgerückt, der In den Breiten in Gundremmingen aufgestellt war. Das Feuer wurde rasch gelöscht, der Schaden beträgt etwa 300 Euro, heißt es im Polizeibericht. Gegen 14 Uhr erschienen ein 16-Jähriger und ein 13-Jähriger mit ihren Eltern bei der Polizeiinspektion Burgau und gaben an, den Brand mit einem Feuerwerkskörper verursacht zu haben, heißt es weiter. Sie erklärten, nicht damit gerechnet zu haben, dass der Container in Brand geraten würde, und informierten ihre Eltern über den Vorfall. (AZ)

