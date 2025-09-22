Icon Menü
Günzburg

Junge Männer gehen in Günzburger Unterkunft mit Fäusten aufeinander los

    Zwei Männer sind in einer Günzburger Asylbewerberunterkunft aufeinander losgegangen.
    Zwei Männer sind in einer Günzburger Asylbewerberunterkunft aufeinander losgegangen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolfoto)

    In einer Asylbewerberunterkunft in Günzburg ist am Sonntagabend ein Streit eskaliert. Die zunächst verbale Streitigkeit eskalierte, sodass es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam, wie die Polizei mitteilt. Die zwei beteiligten Männer im Alter von 24 und 28 Jahren gingen schließlich mit Fäusten aufeinander los, bis sie von anderen Bewohnern getrennt wurden. Beide trugen lediglich leichte Verletzungen davon, sodass keine Behandlung notwendig war. Gegen beide wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

