Junge Ordensschwestern in Wettenhausen: Einblick in ihr Leben und Alltag

Wo seit Jahrhunderten Gläubige entlanggehen, laufen heute vier junge Schwestern: der Kreuzgang im Kloster Wettenhausen.
Foto: Pauline Held
Wettenhausen

Dem Ruf gefolgt: Im Alltag der jungen Schwestern in Wettenhausen

Während Klöster schließen, weil der Nachwuchs ausbleibt, ist das in Wettenhausen anders: Hier leben vier junge Ordensschwestern unter 35. Über ihren Weg zu Gott.
Von Pauline Held |
    • |
    • |
    • |

    In drei Tagen wird Schwester Magdalena mit ihrem ganzen Leben auf die Liebe Gottes antworten. Sie wird endgültig dem Ruf folgen, den sie schon so lange in sich spürt. Der sie vor fünfeinhalb Jahren an diesen Ort führte, den sie heute ihr Zuhause nennt. Schwester Magdalena wird sich ihr Leben lang an die Klostergemeinschaft Wettenhausen binden. In ihrer Ewigen Profess wird sie ein feierliches Gelübde ablegen: Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam schwören. Bis zu ihrem Tod. Das macht ihr keine Angst. „Mein Herz ist ganz ruhig“, sagt sie.

