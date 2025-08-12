Dem Ruf gefolgt: Im Alltag der jungen Schwestern in Wettenhausen

In drei Tagen wird Schwester Magdalena mit ihrem ganzen Leben auf die Liebe Gottes antworten. Sie wird endgültig dem Ruf folgen, den sie schon so lange in sich spürt. Der sie vor fünfeinhalb Jahren an diesen Ort führte, den sie heute ihr Zuhause nennt. Schwester Magdalena wird sich ihr Leben lang an die Klostergemeinschaft Wettenhausen binden. In ihrer Ewigen Profess wird sie ein feierliches Gelübde ablegen: Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam schwören. Bis zu ihrem Tod. Das macht ihr keine Angst. „Mein Herz ist ganz ruhig“, sagt sie.

