Junger Mann aus Kreis Günzburg wird mit Nacktbildern erpresst

Günzburg

Junger Mann wird mit Nacktbildern erpresst

Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg versendet über ein soziales Netzwerk Nacktfotos von sich. Später wird er damit erpresst.
    Ein junger Mann aus dem Landkreis wurde mit seinen eigenen Nacktbildern erpresst.
    Ein junger Mann aus dem Landkreis wurde mit seinen eigenen Nacktbildern erpresst. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg ist nach dem Versenden von Nacktbildern mit diesen erpresst worden. Wie die Polizei mitteilt, erstattete der junge Mann am Freitag bei der Polizeiinspektion Günzburg Anzeige wegen Erpressung. Der Geschädigte hatte auf einer Social-Media-Plattform den Kontakt zu einer Frau bekommen, welcher er Nacktbilder von sich auf der Plattform sendete. Anschließend wurde von dem 25-Jährigen 50 Euro gefordert, damit die Nacktbilder nicht veröffentlicht werden. Nachdem der Geschädigte den geforderten Betrag bezahlt hatte, entschied er sich zur Anzeigenerstattung. (AZ)

