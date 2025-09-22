Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Junger Mann belästigt Frau in Günzburg: Polizei sucht Zeugen für Vorfall

Günzburg

Junger Mann entblößt sich in Günzburg vor Frau

In Günzburg ist eine Frau von einem jungen Mann belästigt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Günzburg sucht nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten.
    Die Polizei in Günzburg sucht nach einem mutmaßlichen Exhibitionisten. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    In Günzburg hat sich am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr ein Vorfall im Bereich Kammerweg am dortigen Donauradweg ereignet, bei dem eine Frau belästigt wurde. Diese wurde laut Polizei auf einen Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen aufmerksam, der mit heruntergelassener Hose zwischen Bäumen stand. Der Mann soll an seinem Glied manipuliert und Blickkontakt zur Frau gesucht haben. Sie lief zügig weiter und bat zwei Passanten um Hilfe. Diese blieben bei ihr bis zum Eintreffen der Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter brachte keinen Erfolg. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 mitzuteilen. (AZ) 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden