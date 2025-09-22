Junger Mann entblößt sich in Günzburg vor Frau

In Günzburg hat sich am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr ein Vorfall im Bereich Kammerweg am dortigen Donauradweg ereignet, bei dem eine Frau belästigt wurde. Diese wurde laut Polizei auf einen Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen aufmerksam, der mit heruntergelassener Hose zwischen Bäumen stand. Der Mann soll an seinem Glied manipuliert und Blickkontakt zur Frau gesucht haben. Sie lief zügig weiter und bat zwei Passanten um Hilfe. Diese blieben bei ihr bis zum Eintreffen der Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter brachte keinen Erfolg. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

