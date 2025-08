Die Kaiserglocke kehrt zurück: Das soll bei einem kleinen Festakt gefeiert werden

Am Freitag, 8. August, wird sie an ihren alten Platz zurückkehren: Die Kaiserglocke, die größte von drei Glocken der ehemaligen Hofkirche in Günzburg, ist fertig restauriert. Das soll gefeiert werden.

Die Kaiserglocke wurde in den Niederlanden restauriert

Mitte April wurde die knapp 300 Jahre alte Kirchenglocke aufwendig mit einem Kran aus der Turmspitze gehoben. Aufgrund eines gebrochenen Hängeeisens und ausgeschlagener Stellen war die rund 500 Kilogramm schwere Glocke seit 2022 verstummt. Nun wurde sie in einem Glockenschweißwerk in den Niederlanden aufwendig restauriert.

Am kommenden Freitag wird die Kaiserglocke wieder in dem Turm der Hofkirche montiert. Der Festakt beginnt um 9.30 Uhr. Alle Interessierten sind zum feierlichen Anläuten und Bestaunen der Montage eingeladen. (pdh)