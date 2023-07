79-jähriger Radfahrer stirbt bei Unfall in Ettenbeuren

Ein Radfahrer wird an der Einmündung zur Staatsstraße bei Ettenbeuren von einem Auto frontal erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2023 bei Ettenbeuren zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Radfahrer tödlich verletzt wurde. Der 79-jährige Fahrradfahrer fuhr gegen 16.40 Uhr von Reifertsweiler kommend auf die Ichenhauser Straße zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen. Zeitgleich befuhr ein 83-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die St2023 von Ettenbeuren kommend in Richtung Ichenhausen. An der Einmündung zur Staatsstraße kam es gegen 16.45 Uhr zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Polizei berichtet, dass der Fahrradfahrer die Vorfahrt des Pkw-Lenkers missachtete. Dieser konnte nicht mehr reagieren und erfasste den Radler frontal.

Hierbei schleuderte der Mann auf den Pkw und dann auf den Boden. Sein Fahrrad wurde die Böschung hinab geschleudert. Der Radfahrer erlitt tödliche Verletzungen. Nach Polizeiangaben trug er keinen Helm. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme war die Staatsstraße 2023 für zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Ettenbeuren und Ichenhausen waren insgesamt mit 25 Kräften im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. (AZ, obes)