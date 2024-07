Alkoholisierter 22-Jähriger verursacht Unfall in Unterrohr

Ein 22-Jähriger hat am Sonntagmorgen im Kammeltaler Ortsteil Unterrohr stark alkoholisiert einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann gegen 4.30 Uhr mit seinem Auto auf der Egenhofener Straße in Unterrohr in westliche Richtung. Am Ortseingang kam das Fahrzeug ohne Fremdbeteiligung nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr das Ortsschild und kam rechts im Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw wurde bei dem Unfall komplett beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8500 Euro. Die Feuerwehr Unterrohr war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)

