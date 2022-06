Auf dem Klosterareal Wettenhausen stehen einige Bauprojekte an

Plus In Wettenhausen soll unter anderem aus einem ehemaligen Waschhaus ein Mehrfamilienhaus werden. Ein anderes Vorhaben betrifft die Energieversorgung.

Mit Millionenaufwand und staatlicher Förderung wird das Dominikanerinnen-Kloster im Kammeltaler Ortsteil Wettenhausen saniert. Parallel dazu geht der Umbau des im Südbereich untergebrachten gemeindlichen Kneipp-Kindergartens in seine Endphase. Aber auf dem weitläufigen Klosterareal kommen weitere größere Projekte in Gang.