Aufmerksamer Bankmitarbeiter vereitelt Trickbetrug

Eine Frau wird über ihr Smartphone aufgefordert, für einen angeblichen Verwandten mehr als 2000 Euro zu überweisen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

Gerade noch verhindert wurde ein versuchter Trickbetrug in der Gemeinde Kammeltal. Wie die Polizei mitteilt, wurde jetzt zur Anzeige gebracht, dass in der vergangenen Woche eine Frau eine Nachricht über einen Messengerdienst erhalten hatte, in der sich der Absender als angeblicher Verwandter ausgab. Die Frau wurde aufgefordert, für ihn eine Überweisung in Höhe von mehr als 2000 Euro zu tätigen. Wenige Tage später veranlasste die Frau tatsächlich die geforderte Überweisung. Dass ihr kein finanzieller Schaden entstand, hat sie einem aufmerksamen Bankmitarbeiter zu verdanken, der die Überweisung nicht durchführte.

Betrüger erschleichen sich das Vertrauen

Die Polizei warnt nochmals ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Um das Misstrauen bezüglich einer unbekannten Mobilfunknummer zu zerstreuen, geben die Täterinnen und Täter vor, dass sie aktuell eine neue Mobilfunknummer haben und diese den Leuten deshalb nicht bekannt sei. Letztlich versuchen die Betrüger, sich so das Vertrauen zu erschleichen, damit diese ihnen für einen nicht existenten Notfall beziehungsweise eine angeblich notwendige Reparatur oder eine sonstige offene Rechnung Geld überweisen.

Personen, die solche oder ähnliche Nachrichten erhalten, sollten dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. Keinesfalls sollte man ungeprüft irgendwelche Geldüberweisungen für angebliche Verwandte oder Bekannte tätigen. Zudem wird darum gebeten, dieses Kriminalitätsphänomen auch im Bekannten- und Verwandtenkreis anzusprechen. (AZ)