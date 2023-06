Autofahrer bei Polizeikontrolle betrunken

Der Mann wird nachts in Ettenbeuren von der Polizei angehalten. Weiterfahren darf er nicht mehr.

Eine Polizeistreife hat am Montag gegen 23 Uhr in Ettenbeuren einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Deshalb ordneten die Beamten der Polizei Burgau eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie noch an Ort und Stelle sicher.

Letztendlich konnte der Fahrer nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von Verwandten abgeholt werden. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten noch fest, dass das Fahrzeug zuvor auf einem Parkplatz von einem bislang Unbekannten mutwillig zerkratzt worden war. Der Schaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Auch hier ermitteln die Beamten. (AZ)