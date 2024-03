Leo Baldauf aus Kammeltal erhält Jugendmusikpreis einer Schweizer Stadt

Plus Als erster ausländischer Künstler erhält der 14-Jährige den Jugendmusikpreis der Stadt Beringen. Darauf beworben hatte sich der Jugendliche aber nicht.

"Es war ein wirklich bewegender Moment für uns alle", erzählt Anja Baldauf aus Kammeltal über die Preisverleihung am 16. März des Jugendmusikpreises der Schweizer Stadt Behringen an ihren 14-jährigen Sohn. Leo Baldauf, der bereits mit sieben Jahren bei Jugend musiziert den ersten Platz erreichte, ist damit der erste ausländische Künstler, der diese Auszeichnung erhält. Doch wie es zu der Verleihung kam, ist Zufällen geschuldet. Beworben hatte sich der junge Musiker nicht auf den Preis.

Die Mutter erzählt, dass sie im Dezember vergangenen Jahres aus heiterem Himmel einen Anruf bekommen hat. "Mir ist da erst mal die Kinnlade heruntergefallen", sagt Anja Baldauf, die selbst Musikerin ist. Sie stellte den Lautsprecher des Telefons an, damit ihr Mann mithören konnte. Die Stimme auf der anderen Seite der Leitung erklärte, dass Leo Baldauf für den Preis nominiert sei neben weiteren Künstlerinnen und Künstlern. Verliehen würde der Preis dann im Rahmen des Jazzfestival Blues&more im Schweizer Beringen, hierfür sollte der Sohn ein Musikprogramm erstellen und einsenden. Anschließend sollte über den oder die Siegerin entschieden werden. Der Preis ist mit 2000 Schweizer Franken dotiert.