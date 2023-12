Bus nimmt Auto die Vorfahrt

In Ried prallt ein Omnibus gegen ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Zum Glück sitzen zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste im Bus.

Am Freitagmittag ist in Ried ein Omnibus mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 20-jährige Autofahrer gegen 13.40 Uhr auf der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße. Plötzlich fuhr aus der Behlinger Straße ein 54-Jähriger mit seinem Omnibus ein, er hatte die Vorfahrt missachtet. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. In dem Omnibus saßen zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste. (AZ)