Defekter Kamin in Waldheim löst Feuerwehreinsatz aus

Ein 75-Jähriger wollte in seinem Anwesen anheizen. Doch das endete am Samstagnachmittag mit einem Feuerwehreinsatz. Schlimmeres konnte verhindert werden.

Am vergangenen Samstagnachmittag war es aufgrund eines Brandes zu einem Feuerwehreinsatz in Waldheim ( Kammeltal) gekommen. Laut Polizeibericht wollte ein 75-jähriger Mann in seinem Haus den Kachelofen anheizen, als sich das Ofenrohr aus der Wand löste, welches in den Kamin führt. Die Ursache hierfür ist bisher unklar. Das verursachte starken Rauch und die Holzdecke über dem Ofen kokelte etwas an. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro, der Mann blieb unverletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Ichenhausen, Ettenbeuren, Kemnat, Behlingen/Ried, Langenhaslach und Burgau. (AZ)

Lesen Sie dazu auch