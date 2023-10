Diebstahl in Selbstbedienerladen: Polizei bittet um Hinweise

Ein Landwirt entdeckt einen Dieb noch auf frischer Tat, doch er kann flüchten. Nun sucht die Polizei nach dem Münzgeld-Dieb.

In einem Selbstbedienerladen im Kammeltal ist es am Sonntagabend zu einem Diebstahl gekommen. Ein Landwirt wollte laut Polizeibericht am Sonntag gegen 21:00 Uhr in Goldbach einen Selbstbedienerladen für Hühnereier zusperren. Als er sich kurz vor dem Laden befand, sah er laut Angaben der Polizei, wie ein anderer Mann diesen vor ihm betrat. Beim Näherkommen hörte der Landwirt Münzgeld zu Boden fallen und konnte erkennen, dass sich der unbekannte Mann zügig entfernte.

Als der Landwirt nachsah, musste er feststellen, dass der Dieb den Großteil des Münzgeldes aus der Kasse genommen hatte. Die Polizei Burgau, die nun wegen Diebstahls ermittelt, wertet nun die Aufzeichnung der Videoüberwachung des Ladens aus. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222 96900 zu melden (AZ)