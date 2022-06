Fahrraddiebstahl im Kammeltal: Polizei sucht nach Zeugen

In Ettenbeuren ist ein schwarzes Fahrrad von einem unbekannten Täter gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Fahrradbesitzer aus dem Kammeltal wollte in den frühen Morgenstunden des 23. Juni seinen Augen nicht trauen. Als er gegen 1.30 auf sein Fahrrad aufsteigen wollte, das er ohne es abzusperren in einer Hofeinfahrt im Finkenweg in Ettenbeuren abgestellt, war es nicht mehr da. Auch die Suche in der näheren Umgebung brachte ihm sein Fahrrad nicht wieder zurück.

Fahrrad war bei Diebstahl im Kammeltal nicht abgesperrt

Es ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Täter leichte Beute hatte und das Fahrrad mitnahm. Wie die Burgauer Polizei mitteilt, handelt es sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Cyco. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222-796900 entgegen. (AZ)