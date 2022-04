Kammeltal

vor 33 Min.

In Wettenhausen entsteht ein neues Gewerbegebiet

Am östlichen Ortsrand von Wettenhausen entwickelt die Gemeinde Kammeltal ein etwa 7300 Quadratmeter großes Gewerbegebiet für eine Baufirma, die ihren Sitz dorthin verlagern will.

Plus Welche Schritte der Kammeltaler Gemeinderat eingeleitet hat. Ein Burgauer Bauunternehmen beabsichtigt, seinen Firmensitz dort anzusiedeln.

Von Wolfgang Kahler

Am östlichen Rand des Kammeltaler Ortsteils Wettenhausen entsteht ein neues Gewerbegebiet. Auf dem Grundstück will sich eine Baufirma ansiedeln, die bisher in Burgau ansässig ist. Ein Schafzucht-Projekt in Unterrohr wurde dagegen nicht befürwortet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .