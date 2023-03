Kammeltal

13:58 Uhr

Kammeltaler Bürgermeister blickt beim "Neujahrsempfang" auch zurück

Plus Bürgermeister Thorsten Wick ging beim Empfang vor allem auf das Engagement der Vereine ein. Warum der Kammeltaler "Neujahrsempfang" erst im März stattfand.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Nach zwei coronabedingten Absagen konnte jetzt mit knapp zwei Monaten Verspätung in der Grundschule Wettenhausen der Jahresempfang der Gemeinde Kammeltal stattfinden. Für Bürgermeister Thorsten Wick war es die Premiere nach seinem Amtsantritt. In seinem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre ging Wick auf einige besondere Herausforderungen für die Kommune ein. Dazu gehört die erhebliche Belastung des Haushalts durch einige hohe Ausgaben wie der Straßenausbau im Ortsteil Egenhofen (GZ berichtete). Die Umlegung als Ersterschließung war dort nicht möglich. Zusätzlich musste die Gemeinde hohe Summen – vier Millionen Euro – in die Kanalisation investieren und als drittes Großprojekt den Umbau und die Sanierung des Kneipp-Kindergartens im Kloster Wettenhausen stemmen. Als erfreulich bezeichnete es Wick, dass nun ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr Behlingen-Ried beschafft werden konnte und dringend notwendige Ausgaben für die Wasserversorgung erfolgten, obwohl die Gemeinde „finanziell nicht gut aufgestellt ist“. Einen wichtigen Anteil an den Arbeiten im Kammeltal leiste der kommunale Bauhof.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen