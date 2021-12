Kammeltaler Bürgermeister verteidigt Aussagen zur schlechten finanziellen Lage

Plus Die Äußerungen von Thorsten Wick bei der Bürgerversammlung zur finanziellen Situation Kammeltals kommen nicht bei allen gut an. Im Gemeinderat ging es auch um ein Tempolimit.

Äußerungen des Kammeltaler Bürgermeisters bei der Einwohnerversammlung im November hatten jetzt ein Nachspiel. Zwei langjährige Gemeinderäte sehen sich dadurch persönlich betroffen. Sie fragten, wie Bürgermeister Thorsten Wick zu seiner Aussage komme, er habe eine "runtergewirtschaftete Kommune" übernommen.