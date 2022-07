Kammeltaler Senior lässt Trickbetrug mit Gewinnspiel scheitern

Es sollte ein beachtlicher Geldsegen aus einem Gewinnspiel für einen 63-Jährigen aus dem Kammeltal sein. Doch der Senior witterte den Betrug und erstattete Anzeige.

Für einen 63-Jährigen aus dem Kammeltal wäre es zu schön gewesen, um wahr zu sein. Der Mann meldete der Polizeiinspektion Günzburg, dass er am Freitagvormittag einen verdächtigen Anruf erhielt. Wie die Günzburger Polizei mitteilte, wurde ihm schmackhaft gemacht, dass er angeblich bei einem Gewinnspiel teilgenommen habe und etwa 50.000 Euro gewonnen hätte. Zum Auslösen des Gewinns sollte der Senior jedoch 640 Euro in Wertgutscheinen an den Anrufer weiterleiten. Da wurde der vermeintliche Gewinner misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei, die nun wegen versuchten Betrugs ermittelt.

Günzburger Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Günzburger Polizei warnt an dieser Stelle eindringlich vor der Betrugsmasche im Zusammenhang mit falschen Gewinnspielen, bei der der vermeintliche Gewinner vor Auszahlung einer Gewinnsumme zunächst selbst einen Geldbetrag überweisen oder zum Beispiel Codes von Wertgutscheinen übermitteln soll. (AZ)