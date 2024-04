Unbekannte verursachen Unfälle in Kötz und Kammeltal und flüchten

Bei Verkehrsunfällen in Kötz und Kammeltal wurden ein Gartenzaun und ein Auto von unbekannten Tätern beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Donnerstag in Kötz und Kammeltal Unfälle verursacht und sind anschließend geflohen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Laut einer Pressemitteilung fuhr zwischen 8 Uhr und 9 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen BMW, der auf dem Parkplatz am Wettenhauser Gymnasium geparkt war, am hinteren rechten Eck an. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900.

Am selben Tag wurde der Polizei Günzburg eine Unfallflucht gemeldet. Bei einem Unfall in Kötz ist offensichtlich ein Schaden an einem Gartenzaun entstanden. Dieser muss sich laut Polizei gegen 6 Uhr ereignet haben. Ein bislang unbekannter Täter fuhr gegen den Gartenzaun der Geschädigten in der Siedlerstraße, der dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)