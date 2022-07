Menschen aus dem Kammeltal sollen Wasser sparen

Plus Die Grundwasserpegel sind weit weg vom Normalstand im Kammeltal. Außerdem werden die Gebühren für die Kinderbetreuung um bis zu 29 Prozent erhöht.

Die anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen jenseits von 30 Grad sorgt zunehmend für eine schwierige Lage im Landkreis Günzburg. Jetzt sollen die Kammeltaler unnötigen Wasserverbrauch einschränken, denn der Grundwasserspiegel in den Versorgungsbrunnen ist drastisch gesunken.