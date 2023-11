Kammeltal

vor 33 Min.

Die Beseitigung der alten Hausmülldeponie in Wettenhausen kostet Millionen

Plus Beim Ausbau der Kreisstraße zwischen Deubach und Wettenhausen kam die alte Deponie zum Vorschein. Das hat enorme Folgen nach sich gezogen.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

„Früher hatte fast jede Gemeinde so eine Schutte“ beschreibt Bürgermeister Thorsten Wick die Situation in Wettenhausen. Und das wird jetzt richtig teuer. Im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße GZ17 stellte sich heraus, dass dort die Altmülldeponie des heutigen Kammeltaler Ortsteils war. Einiges an umweltgefährdendem Material musste entsorgt werden, was für den Landkreis Kosten in Millionenhöhe verursachte. In wenigen Wochen soll die Kreisstraße zwischen Deubach und Wettenhausen fertig sein und wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Im Zuge des Ausbaus wurde westlich des Kammeltaler Ortsteils der Straßenverlauf verändert. Im Frühjahr 2023 hat das Staatliche Bauamt Krumbach beim Baugrunderkunden festgestellt, dass „die neue richtlinienkonforme Straßenführung eine ehemalige Hausmülldeponie der Gemeinde Kammeltal tangiert“, so die Information des Landratsamtes Günzburg auf Anfrage unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen