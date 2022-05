Neue Deponie in der Wettenhauser Kiesgrube ist umstritten

Plus Warum der Antrag für eine Deponie eines Bremer Entsorgungsunternehmens im Kammeltaler Gemeinderat mit Gegenstimmen genehmigt wurde.

In der Wettenhauser Kiesgrube könnten künftig Bauschuttabfälle entsorgt werden. Ein entsprechender Antrag des Bremer Unternehmens Zech Group fand im Kammeltaler Gemeinderat aber keine ungeteilte Zustimmung. Vorgesehen ist sogenanntes DK0-Material, für das mittlerweile höhere Sicherheitsstandards gelten.