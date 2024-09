Polizei meldet Vollbrand: landwirtschaftliches Gebäude in Behlingen in Flammen

Ein landwirtschaftliches Gebäude in Behlingen soll in Vollbrand stehen. Das meldet die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Dienstag gegen 18.20 Uhr. Die Einsatzkräfte sind aktuell auf dem Weg zum Brand. Laut Informationen der Redaktion soll es sich um einen Stall handeln, in dem ein Feuer ausbrach.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald weitere Informationen vorliegen. (AZ)