Radlerin stürzt in Ettenbeuren nach einem Verkehrsunfall

Leicht verletzt hat eine 21-Jährige am Dienstagabend einen Unfall im Kammeltal in Ettenbeuren überstanden. Die 21-Jährige stieß auf dem Rad mit einem Auto zusammen.

Gerade noch einmal glimpflich ging ein Unfall aus, der sich am vergangenen Dienstagabend in Ettenbeuren ereignete. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Laut Polizeiangaben fuhr eine 54-Jährige aus einer Firmenausfahrt in der Burgauer Straße. Als sie ihr Auto auf die Straße lenkte, bemerkte sie nicht, dass rechter Hand auf einem Radweg eine 21-jährige Radlerin ankam.

Radlerin zog sich nach Sturz in Ettenbeuren einige Prellungen zu

Die Autofahrerin missachtete die Vorfahrt der Radlerin, die nicht mehr imstande war auszuweichen oder zu bremsen. Durch die Kollision stürzte sie und erlitt einige Prellungen. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. (AZ)