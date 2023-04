Unbekannte entsorgen Kücheneinrichtung am Waldrand

Am Waldrand in Goldbach haben Unbekannte eine komplette Kücheneinrichtung abgestellt. Die Polizei ermittelt.

Im Kammeltaler Ortssteil Goldbach haben Unbekannte eine fast komplette Kücheneinrichtung in der Natur deponiert. Die Möbelteile einschließlich einer Dunstabzugshaube wurden an einem Feldweg nördlich der Wohnstraße Halde abgestellt. Spaziergänger haben die illegale Abfallentsorgung am Sonntag entdeckt und bei der Gemeinde Kammeltal sowie der Burgauer Polizei angezeigt. Die Ablagestelle liegt gut gegen Sicht geschützt am Waldrand, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei den Unbekannten um Ortskundige handelt. Sollten die Umweltsünder ermittelt werden, drohen Bußgelder bis zu 500 Euro. (wk)