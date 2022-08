Unbekannter beschädigt Weidezaun im Kammeltal

Vermutlich mit einem Bolzenschneider hat ein bislang unbekannter Täter einen Weidezaun bei Wettenhausen beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Samstag zeigte ein Landwirt bei der PI Burgau eine Sachbeschädigung an. Der Landwirt besitzt eine Wiese an der Staatsstraße südlich vom Kreisverkehr bei Wettenhausen. Dort hat er Rinder auf einer Weide. Ein unbekannter Täter hat vermutlich mit einem Bolzenschneider ein Weidezaungerät beschädigt. Der Tatzeitraum konnte auf die Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 19.39 Uhr, eingegrenzt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 150 Euro belaufen. Die Rinder blieben trotz des fehlenden Stromes auf dem Zaun zum Glück weiter auf ihrer Weide. (AZ)