Unbekannter klaut Wurst und Bargeld aus Egenhofer Automat

Ein Unbekannter hat den Selbstbedienungskühlschrank in Egenhofen komplett geleert. Es ist nicht der erste Vorfall in diesem Jahr.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat sich ein Unbekannter an einem Wurstautomaten in Egenhofen (Gemeinde Kammeltal) vergriffen. Zwischen dem 1. April, 17 Uhr, und 2. April, 9 Uhr sind aus dem Selbstbedienungskühlschrank, der in der Dorfstraße in Egenhofen aufgestellt ist, Wurstwaren und Bargeld entwendet worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurden aus dem Kühlschrank die kompletten Wurstwaren und die Kasse mit Bargeld gestohlen. Der Beuteschaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. Aus demselben Kühlschrank wurden bereits im Januar schon Wurstwaren entwendet. Eine Zeugin hatte damals beobachtet, wie ein 41-Jähriger sich aus dem Automaten bediente, ohne dafür zu bezahlen. Sie verfolgte den Mann und verständigte die Polizei. (AZ)