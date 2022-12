Vereiste Windschutzscheibe führt zu Verkehrsunfall in Kammeltal

Es lohnt sich, die Autoscheiben vollständig von Eis und Schnee zu befreien. Das belegt ein Verkehrsunfall in Kammeltal, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden.

Ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignete sich am Montagnachmittag. Nach Polizeiangaben war gegen 16.45 Uhr eine 87-Jährige mit ihrem Auto zwischen Naichen und Ried unterwegs. Aufgrund der nicht vollständig enteisten Windschutzscheibe war ihre Sicht beeinträchtigt. Sie geriet zunächst nach rechts an den Randstein und anschließend nach links in den Gegenverkehr. Ihr Fahrzeug stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Wagens, der von einer 47-Jährigen gesteuert wurde. Beide Beteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (AZ)