Weitere Brücke muss nach Hochwasser gesperrt werden

Die Kammelbrücke zwischen Behlingen und Ried wurde vom Hochwasser unterspült. Sie muss gesperrt werden. Dafür soll eine andere Strecke wieder frei gegeben werden.

Das Hochwasser hat viele Straßen im Landkreis Günzburg beschädigt. Brückenprüfungen offenbaren nach und nach das Ausmaß der Schäden - so auch an der Brücke über die Kammel zwischen Behlingen und Ried. Hier haben die Fachleute festgestellt, dass die Gründungen der Brückenwiderlager stark unterspült wurden. Weil dadurch die Standsicherheit der Brücken gefährdet ist, muss sie sofort sowohl für motorisierten als auch unmotorisierten Verkehr gesperrt werden, heißt es dazu aus dem Staatlichen Bauamt.

Derzeit sind bereits zahlreiche weitere Straßen für Bauarbeiten nach dem Hochwasser gesperrt. Das macht die Umleitung nicht ganz einfach: Aktuell müsse noch großräumig im Norden über die Kreisstaße GZ 17 Deubach und Wettenhausen oder im Süden über Krumbach ausgewichen werden, teil die Baubehörde mit. Da in den vergangenen Tagen mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Staatsstraße St 2023 zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren gearbeitet wurde, könne diese allerdings schon am Freitagnachmittag provisorisch wieder für den Verkehr zur Verfügung gestellt werden. In Behlingen wird der Rad- und Fußgängerverkehr innerörtlich umgeleitet. (AZ)