Kammeltal

vor 20 Min.

Wie es beim Hochwasserschutz im Kammeltal weitergeht

Plus Die Gemeinde Kammeltal darf den Krähenbach in Ettenbeuren als Überschwemmungsgebiet untersuchen lassen. Auch ein Tempolimit war Thema im Gemeinderat.

Von Wolfgang Kahler

Der Schutz vor Hochwasser in Ettenbeuren bekommt höchste Priorität. Seit dem Bürgerantrag im Juli vergangenen Jahres muss die Gemeinde aktiv werden. Jetzt darf sie die Auswirkung des Krähenbachs untersuchen, bevor die Überschwemmungsstudie für den gesamten Landkreis fertig ist. Im Sommer 2021 hatte Starkregen extremes Hochwasser in Ettenbeuren ausgelöst und Schäden in erheblichem Umfang verursacht. Die Folge war ein Antrag betroffener Anliegerinnen und Anlieger des über die Ufer getretenen Krähenbachs und anderer Bürger und Bürgerinnen, die Schutzmaßnahmen von der Gemeinde forderten.

