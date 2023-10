Kampfsport

Karate-Weltmeister: Der durchschlagende Erfolg des Lukas Basl aus Kötz

Zwei Weltmeister aus der Sportschule Bushido in Kötz: Lukas Basl und Jan gewannen in Schwabmünchen Gold.

Plus Bereits als 14-Jähriger war Lukas Basl im Kampfsport Weltmeister. Jetzt hat der Jugendliche aus Kötz nachgelegt. Auch sein 13-jähriger Schüler ist erfolgreich.

Als den damals dreijährigen Lukas Basl das Kampfsport-Fieber packte, dachte natürlich niemand daran, dass er als Jugendlicher mal so weit kommen würde. Das Sportler-Gen war ihm buchstäblich in die Wiege gelegt, aber Trainingsfleiß und Ehrgeiz werden niemandem geschenkt. Und so übte er weiter, immer weiter, bis er urplötzlich in der Weltklasse angekommen war. Als 14-jähriger war der Könner, mit seiner Familie damals noch recht frisch von München nach Kötz gezogen, zum ersten Mal Weltmeister. Jetzt, mit 16 Jahren, hat das Multitalent wieder einen Titel eingefahren. Und damit beginnt erst die imposante Liste der Erfolge, die Basl bei den aktuellen Weltspielen der Kampfsportarten in Schwabmünchen gesammelt hat.

Titel bei den Erwachsenen geholt

Eigentlich tritt der 16-Jährige noch in der Altersklasse Kadetten an. Bei den aktuellen World Martial Arts Games versuchte er aber schon mal bei den Erwachsenen sein Glück – mit buchstäblich durchschlagendem Erfolg. Im Karate-Formenlauf setzte er sich in der Männer-Kategorie überraschend gegen seinen Mitbewerber Josef Weber aus Deutschland durch und gewann so den Titel. In der Altersgruppe Kadetten landete er in der für alle Gürtelfarben offenen Kategorie ebenfalls einen Platz vor Weber, musste sich diesmal aber nach Stechen mit Silber begnügen. Geteilt Zweiter wurde Tristan Uel Sapinit von den Philippinen, die Goldmedaille nahm Matteo Lambertini mit nach Italien.

