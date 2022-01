Nur noch sechs Monate bis zur WM in Augsburg

Plus Vorbereitungen für das Großereignis auf der sanierten Olympia-Anlage am Eiskanal laufen auf Hochtouren. Tickets gibt es bereits.

Drei Jahre Pause sind eine lange Zeit für die Augsburger Kanuvereine. Drei Jahre hatten und haben sie keine Möglichkeit, Wettkämpfe auf der Olympia-Anlage am Eiskanal auszurichten, weil die traditionsreiche Sportstätte bis ins Frühjahr 2022 aufwendig saniert wird. Und am Ende dieser drei Jahre wartet im Juli mit der Kanuslalom-Weltmeisterschaft ein sportliches Großereignis mit herausragender Strahlkraft. Bei diesem wollen alle Höchstleistungen erbringen – die Sportlerinnen und Sportler, die ausrichtenden Vereine und die Stadt Augsburg als Gastgeberin. Schließlich gilt es, dem Ruf Augsburgs als Kanuslalom-Hochburg und geschichtsträchtige Olympia-Stadt gerecht zu werden.